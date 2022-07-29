بحث الاحتياجات اللازمة لإعادة فتح منفذ غدامس مع الجزائر

العنوان-طرابلس

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الخميس، اجتماعا موسعا لمراجعة وتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع ‏ الجزائر؛ استعدادا لفتحه.

وحضر الاجتماع التحضيري الختامي للجنة المكلفة من قبل وزير ‏الداخلية بهذا الملف، جميع المكونات المعنية بالمنفذ، إضافة إلى مندوبين ‏عن الوزارات المعنية “الداخلية، الخارجية، المواصلات، الصحة‏، الاقتصاد” ومندوبين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية ‏وعضو عن المجلس البلدي غدامس.‏

وبحسب بيان الداخلية، تناول الاجتماع مراجعة كافة محاضر الاجتماعات السابقة، وما توصلت ‏إليه اللجنة من المعالجات التي اتخذت حيال الاحتياجات التشغيلية ‏الضرورية على مختلف الأصعدة القانونية والإدارية والفنية والخدمية؛ ‏حتى يكون المعبر بالجاهزية المطلوبة استعدادا لفتحه، وإحالة ‏التوصيات للجهات المعنية لاستكمال ترتيبات التواصل المتبقية.

وثمن مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، المجهودات التي بذلت من قبل اللجنة وكافة العاملين ‏بالمنفذ لتذليل كافة العقبات لإعادة فتح المنفذ بين البلدين بما ‏يعود بالنفع على الجانبين.

وكانت قد قررت السلطات الجزائرية في 19 مايو الماضي إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين.