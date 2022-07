نفط تصريف الأعمال: شركة هاليبرتون ما زالت مستمرة في عملها الطبيعي مع قطاع النفط

ليبيا – طمأنت وزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال قطاع النفط الليبي بأنَّ ما نُشر بخصوص مغادرة شركة هاليبرنون للغرب والوسط الليبي هو تحريف للواقع ولا أساس لهذا الخبر.

الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أن شركة هاليبرتون ما زالت مستمرة في عملها الطبيعي مع قطاع النفط الليبي، وهي كشركة كبيرة وذات خبرة واسعة تدير عملياتها بمهنية.

