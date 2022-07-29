توقعات للأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بنغازي 29 يوليو 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية؛ الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة؛ ملخص عام: تبقي درجات الحرارة حول معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ظهر يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32-35)مْ على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (36-41)مْ على الدواخل وتسجل تراجع تدريجي خاصة من مساء يوم الأحد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-35)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عالية يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-41)مْ.

مدينة طرابلس:

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18). (وال) ف و/ ر ت

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