عقيل: مركب الدبيبة بدأ يغرق.. وأمريكا وبريطانيا تجهزان مناطق في ليبيا للهجوم على قوات “فاغنز” في أفريقيا

ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل على الاجتماع الذي دار بين أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للمجلس الرئاسي السابق وميليشيات المنطقة الغربية بالقول: “إنها بداية النهاية لعبد الحميد الدبيبة”.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “إعلام الدبيبة يحاول تصوير الاجتماع بالإنجاز الأمني، ولكن كل عاقل يدرك أن ميليشيات طرابلس لا تأتمر بأوامر الدبيبة، ويمكن القول إنها بدأت مفاوضاتها مع اللواء جويلي لتأمين دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا إلى العاصمة طرابلس بشكل سلس”.

وأردف: “الدبيبة وأمواله أصبح غير مغرٍ، فالمركب الذي يغرق مهما كان محملًا بالأموال يقفز الجميع منه”.

وفي سياق متصل ، أوضح عقيل في مداخلة له عبر قناة “الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد أن ما يجري اليوم في ليبيا يتم بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدًا، مضيفًا: “الدليل على ذلك تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز التي تمثل تحالفًا (انجلوسكسوني) ولا تمثل الأمم المتحدة، ورفضت وعارضت التحالف السياسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة والرجمة ،بالإضافة إلى تصريحات مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي بأنها لن تسمح لليبيين بأن يطلقوا النفط نحو الأسواق الدولية، بينما يأخذون مؤسسات ليبيا الوطنية للنفط، وتشير أيضًا إلى اتفاق الرجمة والدبيبة وتعبر عن غضبها بشكل غير مباشر، لافتًا إلى تصريح الشفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التي أكد من خلالها أنه يراقب عن كثب تعيين أشخاص غير أكفاء بالمؤسسة الوطنية للنفط، في محاولة “سافرة” للتدخل بالشؤون الليبية، هذا معناه أن اتفاق الرجمة – الدبيبة أثار حفيظتهم بشكل خطير وكبير، على حد قوله.

وأكد أن أمريكا وبريطانيا ترغب في الهجوم على قوات “الفاغنر”، قائلًا: إن هناك جنرالًا بريطانيًا داخل مصراتة لم يستطع مغادرة ليبيا، بالإضافة إلى طائرات شحن عملاقة بعدد ضخم من الأجهزة يعتقد بأنها سيسخدمونها للهجوم على قوات الفاغنر في ليبيا في الموانئ والحقول النفطية وربما القارة الأفريقية، ويحتاجون إلى مباني مهمة محصنة في طرابلس، بالإضافة إلى وجود منطقة زرقاء حول مطار معيتيقة الدولي يريدون إخلاءها تمامًا من الجماعات المسلحة لصالح ميليشية محددة تأتمر بأوامر من واشنطن ولندن، مضيفًا :”ولدينا تجربة سابقة مع”فايز السراج – عبد الله الثني”، حيث أنهم قبلوا بالسراج ودعمه على الرغم من أنه لا يملك الشرعية.

