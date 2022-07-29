بن قدارة يُؤكد حيادية مؤسسة النفط وابتعادها عن التجاذبات سياسية

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- شدّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على أهمية الحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين.

وجاء ذلك خلال لقائه الخميس بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأكد بن قدارة على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط واستقلاليتها وابتعادها عن أي تجاذبات سياسية.

وأشار بن قدارة إلى أن هنالك فرصًا كبيرة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، عبر مشاريع التطوير التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها، وذلك من خلال تعاونها مع شركائها الدوليين في مجال النفط والطاقة.

من جهته، أكد السفير بوتشينو على حجم العلاقة التاريخية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعبر عن مباركته بعودة عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة معدلاتها بشكل ملحوظ. (وال)

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