“أب”: رميت ابنتي الاثنتين بالبندقية أول أيام العيد بسبب مشاكل الحياة

أعلن اللواء طارق بن زياد المعزز عن إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة الشنعاء التي وقعت أول أيام العيد الأضحى المبارك والمتمثلة في قيام رب أسرة بقتل ابنتيه الاثنتين.

وقال لواء طارق بن زياد المُعزّز عبر صفحته على “فيسبوك” إنه قام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي الجريمة الشنعاء التي وقعت أول أيام العيد الأضحى المبارك والمتمثلة في قيام رب أسرة بمعاونة ابنه بقتل ابنتيه الاثنتين.

وأوضح أنه اتخذ كافة الإجراءات الضبطية حيالهما، وسيتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال تقديمهما إلى المحاكمة الجنائية.

ونشر اللواء طارق بن زياد مقطع فيديو للقاتل وابنه يعترفان بجريمتهما، وقال الأب الذي عرف نفسه، إن ابنته اتصلت به، وحين وصل إلى المنزل في أول أيام العيد سحب البندقية وصوب تجاهها وكذلك أختها، مبينا أنه عاود بالتصويب على ابنتيه، ثم اتصل بابنه وخرجا، مرجعا السبب إلى مشاكل الحياة.