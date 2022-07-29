وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة

وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الطبقة السياسية في ليبيا بأنها «انتهازية»، قائلا «على مدي عملي علي الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة».

وأوضحت وليامز، خلال لقاء مع قناة الحدث»، أنها حذرت «الجميع» بعد إلغاء الانتخابات من أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات، وأنها «ستأخذ تلك الكعكعة وتوزعها بين أفرادها».

وشددت على أن التظاهرات التي اندلعت في ليبيا قبل أسابيع، كانت «ردة فعل تجاه عدم قدرة الطبقة السياسية علي الاتفاق علي الإطار الدستوري وإعادة البلاد إلى مثار الانتخابات»، قائلة «هذا ما دفع الشعب الليبي للخروج للشوارع ومطالبته الطبقة السياسية بشكل سلمي أن تصغي إليه».

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عينت وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص للبعثة في الفترة بين 2018 و2020.

تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر

ويوم الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022. وأهاب القرار بالأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلا خاصا له، كما يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وخلال جلسة مجلس الأمن استنكر ممثل روسيا تمديد عمل المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز «التي ليس لديها تفويض مناسب من مجلس الأمن»، على الرغم من التأكيدات على أن «تعيينها كان تدبيرا موقتا». ودعا إلى ضرورة أن يقدم «أنطونيو غوتيريس مرشحا جديرا وموثوقا لمنصب ممثله الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين، وكذلك الإقليميين، من أجل موافقة أعضاء مجلس الأمن على الترشيح».