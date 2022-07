بن شرادة: صالح والمشري أرادا الاستفراد بملف المناصب السيادية من منطلق الصفقات

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن ليبيا تأثرت بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن اشتداد حدة الأزمة الليبية في ظل الصراع بين المعسكر الغربي من جهة والمعسكر الروسي من جهة أخرى، وهو ما كان له تأثير كبير على ليبيا.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد”، نوه بدفع الدول الغربية نحو إجراء الانتخابات بأي طريقة ممكنة، فضلًا عن تزايد الضغوطات التي تمارسها لإخراج المرتزقة من ليبيا، وسط حالة الاستقطاب بين موسكو والمعسكر الغربي.

وفي سياق آخر، قال بن شرادة في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء: إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات من جديد لن تنال رضا مجلس الدولة وأطراف الصراع في ليبيا إذا انفرد مجلس النواب بإصدارها، وبالتالي سوف تكون حجة للأطراف المعرقلة للانتخابات.

وحول أسباب تأجيل مجلس الدولة التصويت على النقاط الخلافية، رأى بن شرادة أنه ليس من السهل التوافق عليها، موضحًا أن المعضلة تكمن في تصويت المجلسين على المواد الخلافية التي ربما تتعارض بينهما بعد التصويت.

ورأى أن الخلاف مستمر إلا بتدخل طرف ثالث وهو الشعب بالاستفتاء على المواد محل الخلاف لإنجاح المسار الدستوري، لافتًا إلى أن هذا المقترح تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين لجنتي النواب والدولة وأفشل من أطراف محلية ودولية كمخرج للانسداد السياسي في البلاد.

واعتبر بن شرادة أن ملف المناصب السيادية لم يحظ باهتمام رئاسة مجلس الدولة ولم يتعامل معه بإيجابية ولم يدرج حتى في جدول أعمال الجلسات، رغم مطالبتنا المتكررة بالتصويت على المناصب التي تخص مجلس الدولة بعد فرز الملفات من اللجنة المشكلة من المجلس بحسب اتفاق بوزنيقة.

وتابع بن شرادة: ” إن رئيسي مجلسي النواب والدولة أرادا الاستفراد بملف المناصب السيادية من منطلق الصفقات”، مشيرًا إلى أن أي اتفاق بينهما بالتأكيد لن يكون في صالح الوطن.

وحول حقيقة موقف المجتمع الدولي من إجراء الانتخابات في ليبيا قال بن شرادة: المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لا يريدان حلولا في ليبيا ولا الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وهما يفضلان الفوضى على الاستقرار. مستدركًا: “منذ عام 2014 يقدم لنا المجتمع الدولي الوعود من خلال ممثليهم الذين نلتقي بهم لمساعدتنا شرط الاتفاق بين الطرفين، وعندما اتفق مجلس النواب والدولة عملوا على إحباط وإفشال أي تقارب بين الليبيين”.

The post بن شرادة: صالح والمشري أرادا الاستفراد بملف المناصب السيادية من منطلق الصفقات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية