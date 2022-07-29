العقوري يبحث مع عضو مجلس الأمة التركي أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك

بنغازي 29 يوليو 2022 (وال)- بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية بمجلس الأمة التركي أحمد يلدز، أبرز الموضوعات التي تهم الجانبين.

وأكد العقوري – خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية “الزوم” – على عمق العلاقات بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب على تنسيق وتعاون مستمر مع مجلس الأمة التركي، لما فيه خير للشعبين والبلدين ولصالح منطقة شرق المتوسط، خاصة في هذه الفترة الصعبة.

وقال العقوري إنه يجب تكثيف العمل على تعزيز التعاون بين البلدين؛ في الجانب التجاري والعلمي، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والبلديات، وأيضًا على الجانب الثقافي، مجددًا دعوته للشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا، مُبديًا ترحيبه بالشركات التركية للمساهمة في الاستثمار بليبيا.

بدوره، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية بمجلس الأمة التركي أحمد يلدز، حرص بلاده على علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن العمل جاري على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

كما أكد يلدز على أهمية التعاون على المستوى البرلماني، من أجل تعزيز العمل على الملفات ذات الاهتمام المشترك. (وال) ع م/ ر ت

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