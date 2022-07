قزيط: انتخابات مجلس الدولة قد تفرز رئيسًا ونائبين جديدين ..والمشري له حظوظ قوية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط الأنباء التي تم تداولها بشأن مضي المجلس نحو انتخابات ستفرز رئيسًا ونائبين جديدين، بالتزامن مع أزمة سياسية متفاقمة تشهدها ليبيا.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن هذه الانتخابات قد تفرز رئيسًا جديدًا، كما يمكن أن تحافظ على رئيس المجلس الحالي خالد المشري. مبينًا أن هذا الاستحقاق سنوي وهذه الفترة هي موعده.

وأضاف أن “هذه الدورة السابعة الانتخابية لمجلس الدولة”.

وحول ما إذا كان هذا سيشكل محاولة للإطاحة بالمشري الذي طالما واجه انتقادات، خاصة بعد توافقه في عدة مناسبات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، نفى قزيط ذلك، موضحًا أن العملية الانتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات، وانتخاب رئيس جديد لن يشكل مفاجأة، وأيضًا خالد المشري له حظوظ قوية هو الآخر.

