مستغربآ من تصريحات مندوب أمريكا.. الحبري: طباعة العملة شأن ليبي

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ” علي الحبري ” إن مسألة طبع العملة المحلية شأن داخلي للدولة الليبية، وهو من الاختصاصات الأصيلة لمجلس إدارة المصرف المركزي.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لقناة المسار، وأبدى استغرابه من تصريحات ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الذي عبر فيها عن قلق واشنطن من عزم فرع المصرف في بنغازي طباعة عملة جديدة, قائلا إنها مسألة داخلية وترتبط بمؤشرات الاقتصاد الليبي وفقا لاحتياجات العمل، بحسب تعبيره.

ويذكر أن مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن “جيفري ديلاورينتيس”، عبر عن قلقه تجاه تراجع جهود توحيد المصرف المركزي والتقارير التي تفيد بطباعة عملة جديدة بمركزي بنغازي.