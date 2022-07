الرعيش عن تصريحات جويلي: نُذُر مواجهة عسكرية وشيكة في طرابلس ومدن الغرب

ليبيا – أكدّ المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش أن تصريحات أسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال والداعم لحكومة فتحي باشاآغا وميليشيا دعم الدستور المحسوبة على عبد الحميد الدبيبة، جاءت متضاربة مع ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع بين قادة المسلحة المسلحة في المنطقة الغربية.

الرعيش وفي تصريحات خاصة لقناة “العربية”، رأى أن تصريحات جويلي تقرأ على أنها نُذُر مواجهة عسكرية وشيكة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، مشيرًا إلى وجود استعدادات وحالة نفير لذلك في صفوف الطرفين.

