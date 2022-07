القماطي عن فتح معبر الدبداب :دخول الجزائر لا يحتاج إلى تأشيرة ومعاملة الليبيين تتم بود واحترام

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إن دخول الجزائر لا يحتاج إلى تأشيرة، مؤكدًا أن معاملة الليبيين تتم بود واحترام.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف متسائلًا :”هل توفر زيارة مواطني ⁧‫‬⁩ بأعداد كبيرة إلى ⁧‫الجزائر هذه الأيام وجهة جديدة قريبة وبتكاليف معقولة جدًا؟”. مستدركًا: “إن دخول الجزائر لا يحتاج إلى تأشيرة ومعاملة الليبيين تتم بود واحترام، وفي الجزائر شواطئ ومعالم سياحية خلابة”.

ورأى القماطي أن فتح معبر الدبداب مقابل ⁧غدامس‬⁩ ورحلات الطيران المباشرة تعتبر أمورًا مهمة لتيسير وتعزيز التواصل بين الشعبين.

