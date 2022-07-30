أويل برايس: عودة ليبيا لإنتاج أكثر من مليون برميل نفط يومياً شيء مطمئن

أبدت منصة “أويل برايس” احدى أكبر المنصات الالكترونية المهتمة بالنفط والطاقة عبر العالم ارتياحها لتعافي إنتاج النفط الليبي في الأيام الأخيرة بعد أن استأنفت البلاد تصديره يوم الأربعاء الماضي، حيث وصلت أولى ناقلات النفط إلى ليبيا لتحميل النفط للتصدير الى منتظريه، منهية بذلك حالة قوة قاهرة على حقول النفط والموانئ الرئيسية الليبية التي كانت مغلقة منذ أبريل.

حيث قالت منصة “أويل برايس” في تقرير لها ان (القوة القاهرة تسببت في شل صادرات النفط الليبية بشدة في الأشهر الأخيرة ، بعد أسابيع من الاحتجاجات والإغلاق وسط الخلاف الجديد في الطبقة السياسية الليبية حول من يجب أن يحكم البلاد).

كما نقلت المنصة عن بيان للمؤسسة الوطنية للنفط قال إنها تخطط لتعافي معدلات إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أقل من شهر .

وأضافت المنصة ، بعد إعلانها قفز الإنتاج إلى 860 ألف برميل يوميا بعد أن كانت الظروف القاهرة في مرافئ التصدير الرئيسية فان (المؤسسة الوطنية للنفط تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج وإعادته إلى معدلاته الطبيعية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا في أسبوعين).