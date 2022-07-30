الفلاح: البعثة الأممية لم تنجز حتى الآن المهام الموكلة إليها منذ 11 عاما

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، في تصريحات متلفزة لقناة الغد الإخبارية، إن بعثة الأمم المتحدة لم تنجز حتى الآن المهام الموكلة إليها منذ 11 عاما، ولا تزال تعاني ليبيا الانقسام والحرب.

كما أضاف الفلاح، ان هنالك عدة أسباب كانت من ضمن أسباب فشل بعثة الأمم المتحدة من ضمنها كان التدخل الدولي،وتصارع القوة العظمى،الى جانب تدخلات خارجية جعلت البعثة الاممية تخفق في مهامها ، والولايات المتحدة تحديدا تريد ان تفرض ستيفاني ويليامز كرئيس بعثة الأمم وهو السبب الذي تعذر من خلاله تسمية مندوب دائم،الى جانب أن هنالك رفضا من الشعب الليبي لما تقوم به البعثة.

وأشار الفلاح، ان القادة السياسيين غير قادرين على قيادة مشروع المصالحة ، وغير قادرين على التسوية السياسية، وكل طرف منهم يتبع دولة معينة ودعمه يأتي من خارج الحدود حسب مصالحم السياسية. على حد قوله.