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خارجية الدبيبة: اتفاقية بين السفارة اليابانية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم التغذية المدرسية بليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وقع برنامج الأغذية العالمي اتفاقية مع سفارة دولة اليابان بليبيا والتي تهدف إلى قيام طوكيو بتوفير الدعم اللازم لعمليات البرنامج في ليبيا.

ووفقآ لبيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ، فإن الاتفاقية التي أشرفت على مراسم توقيعها يأتي في إطار الدعم الياباني لعمليات البرنامج في ليبيا وتكاتف الجهود والشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أكد البيان بأن العمل سيتم بين الجانبين لتعزيز جهود دعم مستويات الأمن الغذائي ومن بينها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

والجدير بذكره أنه قد وقع الاتفاقية التي تمت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية القائم بالأعمال في السفارة اليابانية ” ماساكي أماديرا ” و المدير القُطري لبرنامج الأغذية الــعالمي في ليبيا ” ميساء الغريباوي ” .

الوسوم

برنامج الأغذية العالمي سفارة دولة اليابان بليبيا وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

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