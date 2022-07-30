تقرير دولي: استدامة الصراع في ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي

كشف تقرير لمجموعة الحماية العالمية، أن عدم الاستقرار الذي طال أمده وعدم اليقين والصراع في ليبيا له تأثير ملحوظ على النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي العام في البلاد.

ويؤثر الصراع والتوترات، إلى جانب البيئة القانونية والثقافية والمؤسسية المعقدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وكذلك النازحين داخليًا والعائدين، إلى حد كبير على السكان الليبيين وغير الليبيين.

ومن أبرز المخاطر التي حددها التقرير في الفترة من يناير إلى أبريل الماضي الحرمان من الموارد والفرص والخدمات؛ بسبب العوائق أو القيود غير المشروعة على حرية التنقل، والمعاملة اللا إنسانية والقاسية والمهينة في مراكز الاحتجاز بعموم البلاد بما في ذلك عمليات الإخلاء أو تدمير الممتلكات الشخصية.

وقال التقرير- الذي غطى جوانب عديدة من المخاطر التي يواجهها المجتمع المدني في ليبيا- إن علاقة السلطات المركزية والنخبة السياسية يشوبها انداعم الثقة بسبب التمحور السياسي الحاد وغياب مشاريع حكومية يمكن أن تعالج النقص الحاد في الخدمات أو الوضع المعيشي المتردي، إلى جانب ذلك تطرق التقرير إلى ما وصفه بالمعاملة الخطرة واللاإنسانية التي يتعرض المهاجرون في ليبيا وتعامل السلطات الليبية معها في مراكز الاحتجاز.