الهلال الأحمر الليبي يبحث مع نظيره الألماني آفاق التعاون المشترك والبرامج المستقبلية

اختتم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الجمعة الاجتماعات الموسعة بين جمعية الهلال الأحمر الليبي مع الصليب الأحمر الألماني.

وخلال هذه الاجتماعات التي استمر ثلاثة أيام متواصلة تمت فيها مناقشة البرامج المشتركة بين الجمعتين والمقترحات المستقبلية للشراكة مع تقييم التحديات ووضع آليات التعامل معها

كما ضم الاجتماع عن جمعية الهلال الأحمر الليبي عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالأمانة العامة والتي لها برامج مشتركة مع الصليب الأحمر الألماني .

وعن الصليب الأحمر الألماني شارك في الاجتماعات مدير المكتب الإقليمي والمندوب في ليبيا ومجموعة من مدراء الإدارات.

وانتهى الاجتماع بزيارة لمقر الصليب الأحمر الألماني ببيروت وتبادل فيه الطرفين الهدايا التذكارية التي تأكد على وحدة الحركة وقوة علاقة الجمعية مع كافة الشركاء .