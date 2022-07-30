اللواء طارق بن زياد يقبض على الأب الجاني قاتل بشرى وياسمين

العنوان – بنغازي

تمكن اللواء طارق بن زياد المعزز من القبض على المتهم في قتل ابنتيه في مينة بنغازي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء طارق بن زياد أن عملية القبض على الأب علي أحمد بوعجيلة وابنه بلال جاءت بالتعاون بين اللواء والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية وسيتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال تقديمهما إلى المحاكمة الجنائية.

وتحدث الأب قاتل بناته بشرى وياسمين عن تفاصيل الجريمة التي خطط لها هو وابن، حيث دخل الشقة التي تسكنها بناته وبيده بندقية صيد “خرطوش” وقام بإطلاق النار على بشرى التي صرخت عندما شاهدته فأرداها قتيلة، ومن ثم وجه بندقيته إلى ياسمين قتلها هي الأخرى.

وأفاد الجاني أن الجريمة وقعت بعد عدة مشاكل أسرية وأنه ما عدت له القدرة على الاحتمال أكثر ولم يستطيع تمالك نفسه، مشيرًا إلى تعاطيه الحبوب والمخدرات هو وابنه الذي تعاون معه في تنفيذ جريمته.