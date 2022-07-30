أمن طبرق: ضبط متهـم بدهــس امــرأة فارقــت الحيــاة بعــد ساعــات مــن الحــادث

العنوان – طبرق
أعلنت مديرية أمن طبرق أن وحــدة التحقيــق والتحــري بقســم المرور ضبط متهــمًا بدهــس امــرأة فارقـت الحيــاة بعــد ساعــات مــن الحــادث.
وأوضحت أنه بعــد ورود بــلاغ لوحــدة تحقيــق والحــوادث بقســم المــرور والتراخيــص بمديريــة أمــن طبــرق مفــاده شخــص مجهــول الهويــة علــى متــن مركبــة نــوع “هونــداي انتــرا” بيضــاء اللــون قــام بدهــس امــرأة تبلــغ مــن العمــر خمسيــن سنــة امــام محــلات بوكريمــة ولاذ بالفــرار.
وأكدت المديرية أنه تم نقل المصابــة إلــى مركــز طبــرق الطبــي وبعــد ساعــات قليلــة فارقــت الحيــاة رحمــة الله عليهــا.
وأضافت أنه تــم تكليــف أعضــاء وحــدة التحقيــق والتحــرى بقســم المــرور بمديريــة أمــن طبــرق بتحــري وجمــع المعلومــات عــن المركبــة الموصوفــة والمتهــم بالقضيــة.
وأفادت المديرية أن المعلومــات ذكرت أن المتهم خــارج مــن إحــدي الــورش بالمنطقــة الصناعيــة بعــد صيانــة عمليــة أثــر الحــادث للمركبــة.
وأوضحت أن وحــدة التحقيــق والتحــري بقســم المــرور تمكنت مــن ضبــط المتهــم خــلال خمســة ساعــات مــن البــلاغ بالــغ مــن العمــر”14″سنــة علــى متــن المركبــة المذكــورة.
وأكدت مديرية أمن طبرق اأنه وبالاستــدلال معــه اعتــرف بمــا نســب اليــه وتــم إيداعــه بالحجــز هــو ومالــك المركبــة.
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