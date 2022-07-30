الزوبية: فليحذر الدبيبة من مصير رئيس الوزراء السريلانكي

حذر جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المنتهية، من ملاقاة مصير رئيس الوزراء السريلانكي.

كتب قائلًا على فيسبوك: “صراخ على وطن تنهابه الأوغاد، مافيا قطع الكهرباء تطورت في تكتيكاتها، من شهور تتعدى 14 ساعة على ثلاث وجبات نكد، منذ اول امس محاولة تدمير الأجهزة الكهربائية في البيوت، بفتح وقطع الكهرباء ثلاث أو أربع مرات كل 5 دقائق”.

وواصل قائلًا: “ياعبد الحميد لاتجعل مصيرك كمصير رئيس وزراء سيرلانكا ستهجم عليكم الجموع الغاضبة وتحرق بيوتكم. عليك بمراجعة مشروعك رد الأمانة لأهلها الأزلام فأنتم لستم بأهلها، لولا فبراير لبقيت عبدًا لسيف آبن أبيه

وإني لك من الناصحين” وفق تعبيره.