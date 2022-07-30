ليبيا الان

باشاغا يشكل لجنة للتحقيق مع وزير الموارد المائية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سرت

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري مع  وزير الموارد المائية محمد دومة.

وأوضح القرار أن اللجنة تكون برئاسة وزير المالية أسامة حماد وبعضوية وزير العمل ووزير السياحة تتولى التحقيق في إعادة تشكيل اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

وأصدر باشاغا قررًا بإيقاف وزير الموارد المائية، محمد عبدالكريم دومة، عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.

وبحسب نص المادة الثانية من القرار رقم (15) سنة 2022 يتم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، بمهام وزارة الموارد المائية مؤقتا.


عدد المشاهدات:
199

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك