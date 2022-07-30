باشاغا يشكل لجنة للتحقيق مع وزير الموارد المائية

العنوان – سرت

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري مع وزير الموارد المائية محمد دومة.

وأوضح القرار أن اللجنة تكون برئاسة وزير المالية أسامة حماد وبعضوية وزير العمل ووزير السياحة تتولى التحقيق في إعادة تشكيل اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

وأصدر باشاغا قررًا بإيقاف وزير الموارد المائية، محمد عبدالكريم دومة، عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.

وبحسب نص المادة الثانية من القرار رقم (15) سنة 2022 يتم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، بمهام وزارة الموارد المائية مؤقتا.