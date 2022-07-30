العباني: كل جماعة مسلحة ليبية خارجة عن السلطة .. مليشيا

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن المليشيات هي تنظيم مسلح أو جماعة مسلحة (Militia) وعرفت في أوروبا منذ زمن الرومان، حيث يرجع تاريخ كلمة “ميليشيا” إلى روما القديمة، وكلمة “ميليشيا” تأتي من اللاتينية القديمة، والتي كانت تعني خدمة الدفاع.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “ليست كل الجماعات المسلحة الموجودة على الأراضي الليبية مليشيات، ولكنها أجسام غير رسمية لا يعترف بها القانون (مخالفة للنظام العام)، المليشيات إذًا هي الجماعات المسلحة الخارجة عن السلطة المخولة بحمل السلاح، وتداوله، وتتبع لكيانات عقائدية أو حزبية أو قبلية، وتأتمر بأمر الكيان الذي تتبعه”.

وواصل قائلًا: “أما بقية الجماعات أو التشكيلات المسلحة، والتي عادة ما تنسب للغاية التي تشكلت من أجلها، كالحرابة مثلا أو السطو، أو ممارسة الأعمال الخارجة عن القانون، إما لصالحها مباشرةً أو نيابة عن آخرين مقابل الحصول على التمويل أو الدعم، ومن هذه الجماعات، جماعات التهريب، والمتاجرة في الممنوعات، والخطف والتغييب، والإرهاب والحرق والتدمير”.

واختتم قائلًا أن معظم التشكيلات أو الجماعات المسلحة، المتواجدة على الأراضي الليبية، بل أغلبها هي عصابات أو تشكيلات عصابية، وليست ميليشيات، فالمليشيات جزء لا يتجزا من الكيانات التي تنبثق منها، ويمكن التعامل معها من خلال تلك الكيانات التي تأتمر بأمرها، أما العصابات فتأتمر بأمر رؤسائها، ولما كانت التشريعات تُجرّم التشكيل العصابي، فإن مجرد وجود العصابات في حد ذاته جريمة يجب القضاء عليها.