الدبيبة: نكثف جهودنا لدعم الشباب من خلال مبادرة الإقراض والأراضي السكنية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة ” على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشباب من خلال مبادرة الإقراض والأراضي السكنية.

جاء ذلك في فيديو تم نشره لاجتماع الدبيبة بديوان مجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة ، مؤكدآ على تقديره للجهود المبذولة من كل تلك الجهات رغم الظروف الصعبة، والعمل في هذا الملف المتوقف منذ عشر سنوات دون القيام بأي إجراءات إدارية أو فنية أو مالية بشأنه.

كما ذكر أن ما يقومون به بشأن تفعيل ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي السكنية سيظل خطوة مقدرة من كل أبناء الشعب الليبي

وقدم رئيس لجنة متابعة المبادرة، عرضا ضوئيا بشأن الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ المبادرة وانطلاقها مع اليوم العالمي للشباب.

وأوضح رئيسي مجلسي إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وشركة التهيئة العمرانية، بشأن جاهزية المرحلة الأولى للتوزيع بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وتأكيدهم على استمرار العمل في تجهيز المرحلة الثانية التي يتم العمل بها بشكل متوازٍ