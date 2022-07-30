بن شرادة: ليبيا تأثرت بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” سعد بن شرادة ” إن ليبيا تأثرت بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية

مشيرًا إلى أن اشتداد حدة الأزمة الليبية في ظل الصراع بين المعسكر الغربي من جهة والمعسكر الروسي من جهة أخرى، وهو ما كان له تأثير كبير على ليبيا.

كما نوه بن شرادة في تصريحات خاصة لصحيفة الاتحاد، بدفع الدول الغربية نحو إجراء الانتخابات بأي طريقة ممكنة.

فضلًا عن تزايد الضغوطات التي تمارسها لإخراج المرتزقة من ليبيا، وسط حالة الاستقطاب بين موسكو والمعسكر الغربي.

وفي نفس السياق ، تواصل اللجنة العسكرية العمل على تطوير آلية تنفيذ لرحيل تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتقوم اللجنة بعقد سلسلة من المشاورات مع الشركاء الدوليين المعنيين باستقرار ليبيا، وذلك للسعي للحصول على دعم وتعاون بشأن الخطة.