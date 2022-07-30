الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الدواخل ومناطق الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون درجات حرارة في معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية .
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36) درجة مئوية على الساحل وتسجل بين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا تدريجيا من مساء غد.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً علي بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.
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