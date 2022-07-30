عقيل: الولايات المتحدة وبريطانيا تديران الأزمة في ليبيا

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تديران ما يحدث في ليبيا والتحالف الأخير بشأن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط أثار غضبهما.

وأضاف عقيل، في تصريحات صحفية، أن ستيفاني ويليامز تمثل تحالف “الأنجلو سكسوني” في ليبيا، ولا تمثل الأمم المتحدة أبدًا، فويليامز بحديثها عن تحالف المصالح السياسية الذي حدث من دون علمهم، وأنهم لن يسمحوا بذلك أبدًا.

ولفت إلى أن مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن، عندما تقول بأنهم لن يسمحوا لليبيين أن يُطلقوا لهم النفط نحو الأسواق الدولية، بينما يأخذون منّا المؤسسة الوطنية للنفط، فهي تًعبر أيضًا عن غضبها بشكل غير مباشر عن الاتفاق الذي جرى.

وتابع:” هناك رغبة أمريكية إنجليزية في الإعداد للهجوم على قوات الفاغنر، فهناك جنرال إنجليزي وصل إلى مصراتة، وعالق إلى الآن في ليبيا، ولم يغادرها” .

وأشار إلى أنه توجد طائرات شحن عملاقة جاءت بعدد ضخم من الأجهزة التي يُعتقد أنها ستُستخدم في الهجوم على قوات الفاغنر ومطارتها في الموانئ والحقول النفطية.

وأكد أن هذه المعدات والأجهزة يحتاجون لها في مباني مهمة جدًا ومُحصنة في طرابلس، وهذه الحرب لاستلام هذه الأماكن من جهات إلى جهات أخرى يثقون بها، فثمة منطقة زرقاء حول مطار معيتيقة، يريدون إخلائها تمامًا من أي جماعات مسلحة غير الجماعة التي يتفقون معها.

ونوه بأن هذه المنطقة الزرقاء، تم استلام العديد من المقار من المليشيات غير المرغوب في وجودها فيها، وتتبع الآن مليشيا محددة وتآتمر الآن بالأوامر الإنجليزية والأمريكية بشكل كامل.