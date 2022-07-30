بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 30 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 30 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ على الساحل وتسجل مابين (37-41)مْ على الدواخل وتسجل تراجع تدريجي من مساء الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:19).