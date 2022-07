ليبيا – قرر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر.

وبحسب نتائج التصويت، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2022، بحسب ما أوردت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بدلًا من يان كوبيتش، الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.

The post للمرة الرابعة .. مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية