شكشك يبحث المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة

ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك الخميس مع مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة، ومدير عام مستشفى صبراتة التعليمي، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة، ونائب رئيس هيئة المشروعات العامة، بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة بالديوان. المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المركز والمستشفى التعليمي والتي تعيق سير العمل داخل هذين المرفقين المهمين، كما تم بحث ومناقشة سبل استكمال المشاريع المتوقفة بالقطاع الصحي داخل مدينة صبراتة. وخلص الاجتماع إلى ضرورة إيجاد الحلول العاجلة والدفع بعجلة القطاع الصحي بالمدينة الى الأفضل. وفي الختام، قام مدير المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة بتكريم شكشك عرفانًا وتقديرًا لدور الديوان وجهوده المبذولة من أجل توفير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

