الرميح: الحسم العسكري يجب أن يسبق السياسي في ليبيا

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن من المهزلة، أن تكون دولة بحجم ليبيا رهينة لجماعات مُسلحة مدعومة دوليًا وإقليميًا، وأن ليبيا الآن ليست دولة بمعنى الكلمة، بسبب توغل المليشيات، ولا يوجد هناك من يستمع لهذه الأمور سواء في الداخل أو الخارج.

أضاف في تصريحات صحفية أن الحسم العسكري يجب أن يسبق الحسم السياسي، فهذا ليس حكمًا عسكريًا، بل يجب إنهاء المليشيات ونزع السلاح لكي تقوم لليبيا قائمة، ولأول مرة يُعجبني تصريح لأسامة الجويلي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، عندما قال لو كنا نآتمر بأوامر القوات المسلحة، لكُنا أتمرنا بأوامر القذافي باعتباره كان قائدًا أعلى للقوات المسلحة.