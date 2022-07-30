عدد من السفارات الأجنبية تقدم التهاني لليبيين بمناسبة العام الهجري الجديد

قدمت عددا من السفارات الأجنبية في ليبيا التهاني لليبيين بمناسبة العام الهجري الجديد الذي يصادف اليوم السبت أول أيامه.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة نتمنى لكل أصدقاءنا في ليبيا سنة جديدة مليئة بالسعادة والإزدهار والسلام”.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت “كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تمنياتها أن يتمكن الليبيون هذا العام من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم بما يحقق الرخاء والاستقرار والازدهار في عموم ليبيا.

وأشارت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى أنها تتمنى “أن يحمل العام الهجري الجديد كل معاني وقيم الخير والسلام والاستقرار في ليبيا”.