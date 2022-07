داخلية تصريف الأعمال: ضبط شخصين ابتزوا مواطن مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي

ليبيا – تعرض مواطن بمنطقة القره بوللي لواقعة اختطاف من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بابتزازه وطلب فدية مالية مقابل عدم نشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن المخطوف أبلغ ذويه بدفع مبلغ مالي وقدرة ثلاثة آلاف دينار ليتم دفعها إلى الخاطفين، وتم الاتفاق على مكان ليتم فيه التسليم والاستلام.

وفور وصول البلاغ إلى مركز شرطة القره بوللي قام رئيس المركز بتكليف فريق من أعضاء التحري بالبحث عن الفاعلين، ومن خلال عمليات البحث والتحري تم القبض على شخصين تم التعرف عليهما من قبل المخطوف، وعند استجوابهما اعترفا بواقعة الخطف وكذلك استلام مبلغ مالي وقدره 3 آلاف دينار من قبل ذوي المخطوف.

الوزارة أكدت أن البحث جارٍ لضبط الشخص الثالث، مشيرةً إلى اتخاذها الإجراءات الأولية حيال الواقعة.

