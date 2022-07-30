ستيفاني: السياسيون في ليبيا يبحثون فقط عن المناصب بدلا من الانتخابات

قالت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أنها كانت نبّهت إلى أن الطبقة السياسية في ليبيا تبحث فقط عن المناصب بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.

وأضافت «وليامز»، في حوار لها بثته قناة “العربية” إن الطبقة السياسية لا تهتم بإعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.. والتظاهرات كانت ردة فعل على عدم قدرتهم على الاتفاق على الإطار الدستوري.

وفي معرض تعليقها على الاحتجاجات التي كانت اجتاحت البلاد، قالت وليامز إن التظاهرات كانت ردة فعلٍ على عدمِ قدرةِ الطبقة السياسية على الاتفاقِ على الإطار الدستوري الضروري، داعية كل الدول إلى إحترام المطالب السيادية الليبية لمغادرة القوات المرتزقة

وتابعت «لا توجد أي مساءلة لمرتكبي الإنتهاكات في ليبيا، والقيادات العسكرية أكدت ضرورة إجراء الإنتخابات لتوحيد المؤسسات في ليبيا».

واكدت أنه من المروع إنتهاك بعض الدول الحظر الأممي على تهريب الأسلحة لليبيا، مشيرة إلى التمكن من تحقيق تقدم جيد على المسار العسكري مع إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .