الدباشي: إذا لم يستيقظ الفبرايريون فستذبح الثورة قريبًا من الوريد إلى الوريد

ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن أنصار النظام السابق يسعون للإجهاز على مسار “الثورة” والاستفراد بالسلطة بدعم من الاتحاد الأفريقي وروسيا تحت شعار المصالحة الوطنية التي تعني بالنسبة لهم تمكين سيف الإسلام القذافي من حكم ليبيا.

الدباشي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف:” أنصار النظام السابق قادوا وزارات ومؤسسات سيادية في حكومات الشرق والغرب ومع ذلك ينفون مشاركتهم في السلطة”.

وتابع الدباشي حديثه:”إذا لم يستيقظ الفبرايريون فستذبح الثورة قريبًا من الوريد إلى الوريد بعد أن أصبحت في مرحلة موت سريري بفعل تآمر العملاء وتدخل الغرباء وجشع بعض المنتمين إليها”.

ورأى أن الأسابيع القادمة ستشهد معركة فبراير الأخيرة سلمًا أو حربًا وسيتحدد فيها مصير فبراير ومصير ليبيا شئنا أم أبينا.

واعتبر أن فبراير الحقيقية المنتصرة هي التي تساوي بين الليبيين وتضمن حقوق الجميع وتنظر إلى المستقبل دون أن تفرط في الثوابت.

وقال الدباشي :”استيقظوا واتحدوا قبل أن تضيع كل التضحيات هباءً منثورا”.

وكتب الدباشي في منشوره :”تسلقوا جدار ثورة فبراير ونسبوها إليهم وتخلصوا من كل من كان له دور هام في ثورة فبراير بعد أن شوهوهم وحولوهم إلى أعداء ولاجئين،وأبعدوا كل خبراء ومهنيي فبراير عن مواقع القرار وسيطروا على مفاصل الدولة كما تحالفوا مع أنصار النظام السابق واشتروا المسلحين بالمال للاحتفاظ بالسلطة واقتسام الثروة”.

الدباشي اختتم بالقول :”أفشلوا مع حلفائهم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 لكي لا يخسروا مكاسبهم وفقدوا دعم جل المسلحين وأصبح أنصار النظام السابق أكثر منهم نفوذًا”.

