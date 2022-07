العقوري: يجب تكثيف العمل على تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في الجانب التجاري والعلمي

ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دول البلقان بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية في مجلس الأمة التركي احمد يلدز، حيث تناول اللقاء أبرز الموضوعات التي تهم الجانبين .

العقوري أكد وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس على عمق العلاقات بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المتبادلة ، مشيراً إلى أن مجلس النواب على تنسيق وتعاون مستمر مع مجلس الأمة التركي لما فيه خير للشعبين والبلدين ، وصالح منطقة شرق المتوسط ، خاصة في هذه الفترة الصعبة .

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بأنه يجب تكثيف العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب التجاري والعلمي وتشجيع الشراكات بين الجامعات والبلديات وأيضا على الجانب الثقافي ، مجدداً دعوته للشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا ، مبدياً ترحيبه بالشركات التركية للمساهمة في الاستثمار في ليبيا .

وبدوره أكد احمد يلدز حرص بلاده على علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا في جميع المجالات، مضيفاً بأن العمل جاري على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

كما أكد على أهمية التعاون على المستوى البرلماني من أجل تعزيز العمل على الملفات ذات الاهتمام المشترك .

