وليامز تهنئ الليبيين بالعام الهجري الجديد

العنوان-طرابلس

هنأت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الليبيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنية الخير والسلام والاستقرار للبلاد.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “أتمنى أن يحمل العام الهجري الجديد كل معاني وقيم الخير والسلام والاستقرار في ليبيا. كل عام والشعب الليبي الكريم بألف خير وسلام”.

والجمعة، وصفت وليامز الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية، قائلة: “على مدى عملي على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة”.

وقالت وليامز، خلال لقاء تلفزيوني أنها حذرت الجميع بعد إلغاء الانتخابات من أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلًا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات، وأنها “ستأخذ تلك الكعكة وتوزعها بين أفرادها”.

وشددت على أن التظاهرات التي اندلعت في ليبيا قبل أسابيع، كانت “ردة فعل تجاه عدم قدرة الطبقة السياسية على الاتفاق على الإطار الدستوري وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات”، قائلة: “هذا ما دفع الشعب الليبي للخروج للشوارع ومطالبته الطبقة السياسية بشكل سلمي أن تصغي إليه”.