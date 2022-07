همومة: مجلس الدولة سيعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس

ليبيا – كشف عضو عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة، أن المجلس سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جديد بدلا من رئيسه الحالي خالد المشري.

همومة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري إن “المجلس سيعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل في العاصمة طرابلس؛ لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي، وفق اللائحة المنظمة لعمل المجلس”.

وأوضح أن أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس الدولة الجديد هم: رئيس كتلة العدالة والبناء في المجلس عبدالسلام الصفراني، وعضو المجلس فتح الله السريري، والعضو العجيلي أبو سديل، إضافة إلى الرئيس الحالي خالد المشري، الذي قرر الترشح للمرة الخامسة.

وحول توقعاته بالرئيس الجديد، اعتبر أن: “الحقيقة الاتجاهات داخل المجلس بخصوص انتخاب رئيس جديد هي الآن على غير العادة، فمعظم الأعضاء لم يحسموا أمرهم بعد، وبالتالي جميع المترشحين لهم نفس النصيب من الحظ بالفوز”، وفق تقديره.

وأشار إلى أنه وفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، يتم انتخاب مكتب رئاسة مكون من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثاني يمثل الشرق، والرئيس يكون من الغرب، ومقرر للمجلس من الغرب أيضا.

