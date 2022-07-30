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الدبيبة يوجه الوزارات بإجراء المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته للوزارات والمؤسسات والهيئات، بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد من قبل مجلس الوزراء.

 وقال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة في خطاب موجه إلى الوزراء ورؤساء ومدراء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها إن تعليمات رئيس الحكومة تقضي بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ الجدول المعتمد بمختلف الهيئات والمصالح.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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