«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل (صور)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء الإدارة العامة لنقل الطاقة صيانة وتنظيف وغسيل لمحطة تحويل الجميل جهد «220 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن عملية الصيانة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وتجنبًا لـ«الفصولات» التي قد تحدث.

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شحن محطتي تحويل السدرة والمنهل

وخلال الأيام القليلة الماضية، جرى شحن محطة تحويل السدرة جهد «11/30 ك.ف»، والتنسيق مع إدارة التوزيع بالمنطقة للتحميل على المحطة؛ بهدف تخفيف الأحمال ومعالجة الاختناقات بمنطقة العجيلات.

إضافة إلى شحن محطة تحويل المنهل جهد «11/30 ك.ف» لتخفيف الأحمال على مستوى شبكة الجهد المتوسط بمنطقة السراج. وجرت الأعمال بجهود فنيي ومهندسي دائرة غرب طرابلس، وإدارة الجهد المتوسط طرابلس، وإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل، 28 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل، 28 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل، 28 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل، 28 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل، 28 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)