البيوضي: قد يتزامن وصول المبعوث الجديد مع فورة عنف محدودة لترتيب أوضاع ما بعد الصراع

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة سيعلن عن اسم مبعوثه الأممي الجديد خلال أيام.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه ولحد الآن يحظى المبعوث الجديد بثقة ودعم من الدول الكبرى ووافقت عليه مبدئيًا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تركز خطة المبعوث الجديد على إجراء الانتخابات وقد يتزامن وصوله مع فورة عنف محدودة، لترتيب أوضاع ما بعد الصراع.

