وزيرة الهجرة المصرية: إطلاق سراح أحد مواطنينا في ليبيا بعد 18 شهرا من احتجازه دون أسباب

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، عن تمكنها من الإفراج عن مواطن مصري بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا لمدة 18 شهرا دون أسباب.

وذكرت الوزيرة المصرية، في بيان لها، أن الوزارة استجابت لطلب مقدم من مواطن مصري يفيد اختفاء شقيقه في ليبيا منذ 18 شهرا، والذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.

وأضافت الوزيرة أنه على الفور، بدأت الوزارة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة.

وتابعت، أنه بالتواصل مع الأشقاء في ليبيا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة، تم الإفراج عن المواطن المصري وحرصت الوزارة على المتابعة أولا بأول حتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.