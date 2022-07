مغيب: على الدبيبة تسليم السلطة قبل فوات الاوان وليحافظ على ما تبقى من أموال الليبيين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن عبد الحميد الدبيبة الآن ينفذ مشروع تخريبي قذر بمباركة سفراء دول بدون أن تكون له أي صفة قانونية أو تشريعية تحميه.

مغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وبالتالي فإن قيمته عندهم لا تساوي إلا قيمة منديل مرحاض سوف يتخلصون منه بعد ان يتسخ كما تخلصوا من صنع الله ولكن بعد خراب البلاد”.

وتابع”هذا الكلام لم يقوله مستشاري الدبيبة له او لعلهم قالوه ولم يستمع، فوجبت النصيحة للدبيبة بان يسلم السلطة قبل فوات الاوان ويحفظ ماء وجهه ويحافظ على ما تبقى من اموال الليبيين. لان هذه الطريق التي يسير فيها الآن لن توصلنا إلا لأحد نتيجتين لا ثالث لهما إما ، الاستدانة من البنك الدولي وجعل البلاد مرتهنة وأما الانقسام”.

وأشار إلى أنه شخصياً اصبح يقتنع بالانقسام شيئاً فشيئاً لأن قيم الرجولة تمنعهم من الاستمرار في جعل مصير البلاد ومصير الأجيال القادمة رهينة في ايدي مليشيات ومجموعات مسلحة مؤدلجة تختطف طرابلس وتعبث بارواح الناس وممتلكاتهم.

