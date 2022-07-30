مركز شرطة سيدي خليفة يضبط شخصاً قتل طفلاً في رمضان الماضي

نجح “مركز شرطة سيدي خليفة” في القبض على شخص قام بصدم طفل بسيارته مما أدي لوفاة الطفل في شهر رمضان الماضي ولاذ بالفرار.

في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة رائد جادالله ماضي لضبط المطلوبين لدي النيابة العامة والخارجين عن القانون وعند قيام أعضاء المركز والتحريات بإجراء استيقاف مُفاجئ داخل الإختصاص تم ضبط شخص لوجود ثلاثة محاضر ضده بالمركز وهي ضرب وسب والديه وانتهاك حرمة منزل والتعدي عليه والتعدي على شخص سوداني داخل مسجد وتم الانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ي.ج السكن سيدي خليفة.

وبسؤاله عن الشكاوي المقدمة ضده اعترف بكل مانسب إليه وعقب ورود معلومات لأعضاء التحريات ووحدة التحقيق بالمركز بأن المدعو م.ي.ج يمتلك مركبة آلية نوع أوبل استرا موديل 2000 اللون اخضر وتم الاشتباه به كونها المركبة تحمل نفس مواصفات المركبة التي قامت بدهس الطفل مصطفي صالح نجم مما أدي لوفاته وبسؤاله عن الواقعة بدت عليه ملامح الارتباك واعترف أمام رئيس وحدة التحقيق وأعضاء المركز بالواقعة وأفاد انه خرج من منزلهم بمنطقة سيدي خليفة في منتصف شهر رمضان الماضي وكان يقود المركبة بطيش وتهور(تمتيع) وقام بصدم الطفل ولاذ بالفرار واتجه هارباً إلى منطقة دريانة وفي طريق رجوعه إلى المنزل ليلاً شكل حادث سير مع مركبة أخرى ادى لإتلاف مركبته فقام ببيعها إلى رابش بالقرب من البوابة الالكترونية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى جهات الإختصاص.