وزارة الداخلية: تكليف الدعم المركزي بوضع خطة لتأمين مباراة الاتحاد والأهلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي بوضع خطة تأمين متكاملة من عناصر الأمن الرياضي لمتابعة مباراة كرة القدم الفاصلة بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس مساء اليوم السبت.

وبين المكتب الإعلامي أن ذلك جاء خلال تفقد وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي مقر الإدارة العامة للدعم المركزي.

وتجول وزير الداخلية المكلف في مكونات الإدارة بما في ذلك الأرشيف الإداري كما أطلع على الأعمال القائمة لإعادة تأهيل الإدارة وعودة الحياة بها بعد تعرها للاضرار نتيجة الاشتباكات السابقة.

واستمع الوزير لشروح وافية خلال الاجتماع الذي عقده داخل الإدارة حول الاحتياجات التشغيلية وبعض التجهيزات الخاصة بالعاملين حتى يستنى القيام بالمهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

وأكد الوزير على ضرورة حلحلة المشاكل التي تواجه سير العمل وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية والعاجلة للإدارة والتي تحمل طبيعة خاصة من خلال التنسيق المباشر والعمل كفريق واحد مع مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى ضرورة دعم معهد التدريب من أجل تنفيذ جملة الدورات التدريبية التخصصية بما يتماشى والمهام المكلفة بها هذه الإدارة.

وأكد الوزير تفعيل هيئة الشرطة ودعمها باعتبارها المسؤولة على حفظ أمن الوطن والمواطن.