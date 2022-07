معلقةً على قرار محكمة فرجينيا.. الخارجية الأمريكية: بلادنا لا تتدخل في القرارات القضائية

ليبيا – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تتدخل في القرارات القضائية التي لا ترتبط بها بشكل مباشر وذلك تعليقاً على قرار محكمة في فيرجينيا ضد القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب خليفة حفتر.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد في تصريح لوكالة “نوفا” الايطالية أن بلاده لا تزال قلقة للغاية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتورطة في النزاع في ليبيا.

وتابع قائلاً: “الولايات المتحدة كررت مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

