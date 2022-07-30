القطراني يبحث مع عضو المجلس البلدي الكفرة احتياجات البلدية

التقى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، السبت بمكتبه بمدينة بنغازي، بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس اللجنة التأسيسية المنطقة الحرة الكفرة، مفتاح خليل الزوي .

اللقاء ناقش، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، أوضاع بلدية الكفرة، واحتياجاتها وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطرق، ومنها طريق الكفرة ابوزريق التي تمتد على مسافة 225 كم ، والذي اُنجز منه 30 كم حتى ألان بدلا من 90 كم.

كما تطرق اللقاء، لمناقشة موضوع الوقود، حيث نوّه الزوي إلى أنه متوفر في محطات الوقود بما يكفي لاحتياجات المواطنين بالبلدية، لافتًا إلى أن المشاريع القائمة بالمدينة تحتاج لتزويدها بالوقود عبر مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط حفاظاً على استمرارية العمل بهذه المشاريع.

اللقاء تناول أيضًا موضوع إصدار قرار بإنشاء المنطقة الحرة الكفرة عن طريق رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، بالإضافة إلى توفير أجهزة الدولة الخاصة بالمنافذ في مدينة الكفرة، في مقدمتها جهازي الجوازات والجمارك .

القطراني ، أكد خلال اللقاء، على ضرورة توفير احتياجات بلدية الكفرة الواردة بالكتاب الموجه للنائب عن طريق بلدية الكفرة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود للشركات المنفذة لمشاريع البلدية، بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، بالإضافة إلى أن إصدار قرار إنشاء المنطقة الحرة الكفرة سيكون ضمن بنود اجتماع رئاسة الوزراء القادم.