العكروت: الصديق الكبير أقوى رجل في ليبيا ولا يمكن لمخلوق مس شعرة من رأسه

وصف محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بأنه “أقوى رجل في ليبيا”.

كتب قائلًا على فيسبوك: “في لقاء العربية أجابت ستيفاني وليامز المستشارة الأممية على إحدى السؤالين اللذين طرحتهما ليلة أمس، فها هي تخبرنا، أننا نضغط من أجل العمل على تدقيق حسابات المصرف المركزي، وإن شاء الله انتم مازال تضغطوا، إحنا كنا متوقعين أنكم ضغطوا من زمان، وننتظروا في نتائج تدقيق لجنتكم، وإذا بكم مازال تضغطوا باش يبدأ التدقيق”.

وتابع قائلًا: “قلنا ألف مرة، محافظ المركزي أقوى رجل في البلاد، ولا يمكن لأحد أن يمس شعرة من راسه مهما كانت قوته ، وهاهي ستيفاني تعترف بالعجز أمامه”.