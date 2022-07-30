الدبيبة: أتمنى أن تسود الروح الرياضية أجواء مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تمنياته أن تسود الروح الرياضية أجواء مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “ساعات قليلة ونتابع جميعا المبارة النهائية للدوري الليبي في نسخته الـ47 يلتقي فيها فريقا أهلي طرابلس والاتحاد، متمنين أن تسود الروح الرياضية أجواء اللقاء وأن نتشارك في كل ربوع الوطن متعة هذا اللقاء الكروي الكبير”.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي بوضع خطة تأمين متكاملة من عناصر الأمن الرياضي لمتابعة مباراة كرة القدم الفاصلة بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس مساء اليوم السبت.