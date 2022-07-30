القطراني يؤكد استعداد الحكومة لدعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي

العنوان-بنغازي

أبدى نائب رئيس الحكومة الليبية، علي فرج القطراني، اليوم السبت، استعداد الحكومة لدعم فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لوجستيًا من حيث تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بها، وتوفير احتياجاتها كافة.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني بمكتبه في بنغازي مع رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بنغازي وضواحيها، فضل الله هارون الشهيبي، بحضور مسؤول القطاع الخاص بالهيئة على مستوى ديوان المنطقة الشرقية، أسامة هارون، ومدير مكتب الرقابة والمتابعة بالهيئة، السيد مفتاح الزاوي، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وشهد اللقاء استعرض ملفات اختصاصات الهيئة، واستقبالها للشكاوي، وإجراءات ومحاضر الذمة المالية، فضلا عن صلاحيات الهيئة في متابعة الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة بالتعاون مع النائب العام، باعتبار الهيئة ضمن الأجهزة التابعة لمجلس النواب.

كما تطرق اللقاء إلى الاستعداد لإقامة مؤتمر يختص بعمل الهيئة، بحضور الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والنيابة المختصة بمكافحة الفساد، إضافة مناقشة احتياجات الهيئة، ودعمها لوجستيا، وتحديد ميزانية مخصصة للهيئة إلى جانب توفير مقر لها.